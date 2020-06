Chuvas de junho no Ceará ficam 17% abaixo da média, aponta Funceme

As precipitações do mês de junho de 2020 ficaram 17,1% abaixo da média histórica, de acordo com um relatório da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. Nessa terça-feira, último dia do mês de junho, as chuvas somaram 31,1 milímetros, quando o acúmulo normal para o período é de 37,5 milímetros.

O período que se inicia a partir do final de maio e se estende até meados de julho caracteriza-se como a Pós-Estação, segundo o órgão. Com o término da quadra chuvosa, quando a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) foi o principal sistema indutor de chuvas, a tendência é que as precipitações diminuam consideravelmente no segundo semestre do ano. Apesar de o balanço ser parcial, o quadro não deve sofrer grandes alterações até o fachamento dos dados do mês.

As chuvas no Ceará do período entre fevereiro e abril de 2020 ficaram acima da média. O resultado vai em acordo com a maior probabilidade indicada pela instituição em janeiro deste ano, que era de 45% de chances de precipitações acima do normal climatológica.