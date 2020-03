Ciclofaixa na av. Antônio Sales é alongada até o Parque do Cocó

A faixa cicloviária da avenida Antônio Sales, nos bairros Joaquim Távora e Dionísio Torres, teve expansão finalizada entre a rua Monsenhor Catão à av. Engenheiro Santana Júnior, no Cocó. A intervenção tem infraestrutura bidirecional no início do trecho e unidirecional nas proximidades dos viadutos, onde há canteiro central.

São mais 400 metros de ciclofaixa, parte do Circuito Cicloviário do Cocó, um conjunto de ciclovias e ciclofaixas no entorno do Parque, que realizam a ligação entre as ciclofaixas da Aldeota e Papicu com as ciclofaixas e ciclovias da região da Washington Soares.

A Prefeitura de Fortaleza diz que a obra foi feita a partir de demanda de ciclistas. Além desta, outras ciclofaixas serão implantadas em Messejana (avenida Jornalista Thomaz Coelho, rua Angélica Gurgel e rua Luiz Alves); avenida Coronel Carvalho, no Vila Velha; e Rua Professor Otávio Lobo, no Papicu.

Também está prevista a implantação de ciclovia na av. Engenheiro Santana Júnior, em direção à av. Rogaciano Leite. Este trecho, por ser de jurisdição estadual, será realizado em conjunto com o Governo do Estado.

Com os novos 400 metros, Fortaleza agora soma 287,4 km de infraestrutura cicloviária, sendo 110,1 km de ciclovias, 171 km de ciclofaixas, 6,1 km de ciclorrotas e 0,2 km de passeio compartilhado, que fazem parte do Programa de Expansão da Malha Cicloviária. Na última terça-feira, 3, o prefeito Roberto Cláudio afirmou que até o termino de sua gestão, a Capital terá 400 km de malha cicloviária.