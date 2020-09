Cid da voto favorável e articula apoio para Juazeiro do Norte receber R$ 428 milhões

O senador Cid Gomes relatou, na sessãodo Senado Federal desta quarta-feira (02), uma mensagem que autoriza empréstimo para o município de Juazeiro do Norte junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). O empréstimo, no valor de R$ 428 milhões será usado para o Programa de Saneamento e Infraestrutura Urbana de Juazeiro do Norte.

Em razão das vedações da legislação eleitoral, o projeto só poderia ter sido votado até hoje. Por conta disso, Cid Gomes pediu questão de ordem durante o início da sessão para solicitar ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que incluísse a mensagem na pauta de votações. A matéria foi pautada e aprovada, com relatório de Cid Gomes.

O senador destacou a importância do empréstimo para o município de Juazeiro e ressaltou que essa é a primeira vez que um município do Cariri cearense consegue viabilizar as condições para conseguir um financiamento com recursos de uma instituição financeira externa.

Outros dois municípios cearenses já haviam conseguido essa proeza de alcançar essa fonte de recurso. No caso, esses recursos serão investidos nas áreas de saneamento e infraestrutura, disse.

Em seu relatório, Cid afirmou que a Coordenação Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios (COPEM) da Secretaria do Tesouro Nacional atestou que o município atende todas as condições fiscais, além da regularidade com financiamentos já concedidos pela União.

O senador Cid agradeceu aos colegas senadores pela aprovação da matéria e fez um agradecimento especial ao presidente Davi por ter incluído a mensagem na pauta de votações.