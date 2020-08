Cinco Centros Socioeducativos retomam atividades escolares de forma remota

As aulas escolares nos Centros Socioeducativos foram retomadas de forma remota nesta semana. As unidade do Canindezinho, Dom Bosco e São Francisco, além dos Centros Educacionais Patativa do Assaré e São Miguel já retomaram as atividades. A iniciativa já vem sendo implementada em outras três unidades: Centros Socioeducativos de Internação Provisória Passaré; Cardeal Aloísio Lorscheider e Aldaci Barbosa.

Cada um dos cinco Centros conta com uma sala de aula com TV e notebook para atender adolescentes e jovens com aulas remotas, mediadas por ferramentas digitais, a fim de permitir a interação em tempo real entre alunos e professores.

As aulas são preparadas por professores das redes estadual e municipais de ensino, em exercício nessas unidades, e apoiados pedagogicamente pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos ou escolas que respondem pela gestão desta matrícula. Ao longo de uma semana, serão atendidos cerca de 80 socioeducandos com a retomada da escolarização.

No interior, há outras três instituições passando pelo mesmo processo: em Sobral, há o Centro Socioeducativo Dr. Zequinha Parente e Centro Socioeducativo de Sobral; e em Juazeiro do Norte, o Centro Socioeducativo José Bezerra de Menezes, que reiniciaram suas atividades escolares em 20 julho de 2020.