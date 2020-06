Cinco cidades do Centro-Sul cearense adotam ‘lockdown’ a partir desta quinta-feira

A quinta-feira (25), começa uma rotina diferente para moradores de cinco municípios do Centro-Sul cearense. A partir de hoje, Iguatu, Mombaça, Piquet Carneiro, Cariús e Quixelô entram em ‘lockdown’ e passam a ter um isolamento social mais rígido. A medida, tomada devido ao aumento dos casos de coronavírus na região, segue até a quarta-feira da próxima semana, dia 1º de julho, podendo ser prorrogada.

O salto na quantidade de casos confirmados traz preocupação devido a capacidade de atendimento intensivo ser limitada no interior do Ceará.

Para o atendimentos dos pacientes, Iguatu tem 20 leitos de UTI, 10 no Hospital Regional e 10 no Hospital São Vicente, credenciados pelo SUS. Já no Hospital Regional de Icó há instalados outros 10 leitos. No total, a região Centro-Sul cearense oferece 30 leitos de UTI para tratar os cearenses que sofrem com a doença.