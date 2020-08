Cinco milhões de máscaras foram entregues e mais de 1 milhão de famílias serão beneficiadas

Mais de um milhão de famílias do interior e da capital do Ceará estão sendo contempladas com kits de máscaras de tecido. À frente da distribuição do material, a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, concluiu nessa segunda, a entrega de cinco milhões de máscaras adquiridas pelo Governo do Ceará para minimizar os riscos de transmissão do coronavírus nos 184 municípios cearenses.

Nesta última remessa, foram entregues 110 mil máscaras para oito municípios do Litoral Oeste, Região Metropolitana e Maciço de Baturité, contemplando mais 22 mil famílias.

A ação é resultado da parceria entre Casa Civil, Secretaria da Saúde, Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Agência do Desenvolvimento Econômico do Ceará e da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos.