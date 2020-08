Cinema do Dragão exibe 8 filmes até domingo, com duas estreias virtuais

O Cinema do Dragão traz, ao longo desta semana, por meio de parceiros, 8 longas em cartaz, dois deles estreias em plataforma virtual. Estreiam nas salas do Cinema do Dragão no Cinema Virtual os longas “Meu Extraordinário Verão com Tess”, que venceu o prêmio de Best Feature Film no Festival de Berlim de 2019 e participou da 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo 2019, dirigido por Steven Wouterlood; e “Snu – A História de Amor que Mudou Portugal”, ambos com ingressos a R$ 24,90. Na plataforma, também serão exibidos: “O Pássaro Pintado”, de Adam Dick, por R$ 24,90; “Professor”, de Adam Dick, a R$ 19,90. Este último permanecerá em cartaz até quarta-feira (19).

Os ingressos podem ser adquiridos no site www.cinemavirtual.com.br. O acesso pode ser feito em até 72 horas e compartilhado simultaneamente em até 3 dispositivos.

A faixa de programação do Cinema do Dragão no Imprensa Cine Drive-iN, novo espaço de entretenimento do Imprensa Food Square, exibirá quatro títulos: “Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que foi um dos recordistas de público presencial no Cinema do Dragão; “Cidade dos Sonhos”, de David Lynch, “8½”, de Federico Fellini; e “Acossado”, de Jean-Luc Godard. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Sympla (www.sympla.com.br), por R$ 40,00 de terça a quinta-feira e R$ 60,00 de sexta a domingo, para até 4 pessoas por automóvel.

Serviço:

Programação do Cinema do Dragão no Imprensa Cine Drive-iN e no Cinema Virtual

Período: 17 a 23 de agosto de 2020

Imprensa Cine Drive-iN

Local: Estacionamento do Imprensa Food Square (entrada pela Rua Barbosa de Freitas, 2222)

Ingressos: R$ 40,00 por veículo, de terça a quinta-feira, e R$ 60,00 de sexta a domingo, à venda no site da Sympla (www.sympla.com.br). Valores para até 4 pessoas por automóvel.

Cinema Virtual

Ingressos: A partir de R$ 19,90 para acesso simultâneo em até 3 dispositivos à venda no site da Plataforma www.cinemavirtual.com.br