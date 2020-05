Cineteatro São Luiz completa cinco anos de reabertura com inúmeras novidades

Em 2020, o São Luiz que se reinventou no tempo, de Cine para Cineteatro, celebra hoje (26) cinco anos de reabertura. Em um momento de pandemia mundial, o equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) continua sendo reinventado pela arte, pelos artistas e pelo público.

De acordo com Rachel Gadelha, Diretora do Cineteatro São Luiz, os espaços de encontro com a cultura e com a arte estão diante do desafio de dar respiro às diferentes formas de alimentar os diversos olhares e vozes que preenchem suas plateias e seus palcos. Neste aspecto, Rachel afirma: “Nesta missão de ser lugar de memória e reinvenção ao mesmo tempo, o Cineteatro São Luiz está vivo e quer se conectar com artistas e público por meio das telas, como já fez milhares de vezes. Agora, o encontro não será em uma das poltronas vermelhas da Rua Major Facundo, 500 (ou Praça do Ferreira). A projeção não será naquela grande lona de 13 m x 7 m. Em 2020, o público conhecerá uma nova ‘caixinha’ de ideias. Um novo lugar para se sentir dentro do Cineteatro São Luiz, para estar em casa, para se emocionar, para viver arte e cultura.”

A “caixinha de ideias”, como se refere a Diretora, é o novo site do equipamento (www.cineteatrosaoluiz.com.br), que agora passa a abrigar as programações de forma virtual. Neste dia 26, estreiam dois projetos: “Visita Guiada online com vídeos em 360º” e “São Luiz Itinerante”. No site, também é possível acessar o “Sons do Ceará”. Novidades no campo audiovisual já tem data prevista para estreia, uma delas é a Mostra do Audiovisual Cearense, que tem início na quinta-feira (28), às 20h, com o filme “Padre Cícero: o apóstolo rebelde”, de Helder Martins de Moraes.

Arte em Rede

No dia 26 de maio também ocorre o lançamento de mais uma novidade, destinada aos artistas da cidade. Trata-se do “Arte em Rede”, uma convocatória para seleção de projetos em formato digital. Com um investimento de R$210 mil, a iniciativa pioneira da Secult e dos equipamentos Cineteatro São Luiz, Theatro José de Alencar, Casa de Saberes Cego Aderaldo, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e Porto Dragão, irá integrar e potencializar as programações online desses equipamentos. O período de inscrição é de 26 de maio a 5 de junho de 2020 e mais informações estão disponíveis no site da Secult: www.secult.ce.gov.br.

Visita Guiada online

No projeto de Visita Guiada, disponível gratuitamente no site do Cineteatro, o público é convidado a embarcar na história do São Luiz. Para isso, aspectos históricos dos cinemas de Fortaleza são descritos, assim como a trajetória do fundador do Cine: Luiz Severiano Ribeiro. O formato de linha do tempo traz ilustrações, cronologia e curiosidades do período, até chegar na atualidade. Aqui, o público é convidado a adentrar os espaços do equipamento, do Foyer ao Palco, através de vídeos gravados em 360º. A visita online finaliza como a presencial, com convite para conferir um documentário sobre as atividades do Cineteatro ao longo dos últimos anos (desde sua reabertura).

Confira estas e outras novidades em https://www.cineteatrosaoluiz.com.br/