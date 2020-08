Cineteatro São Luiz exibe online documentário-poesia inédito nesta terça-feira

“No olho do peixe virado pedra” é um documentário-poesia realizado a partir do conteúdo poético e do pensamento humano-estético presente no livro “O cinema dos fósseis”, do escritor, compositor e dramaturgo Alan Mendonça. O documentário tem como objetivo a provocação de encontros e de diálogos profundos possíveis em meio à superficialidade dos dias e ao isolamento. A programação vai ao ar nesta terça-feira (18), às 20h, no site do Cineteatro, equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), e em seu canal no YouTube – o projeto integra a convocatória Arte em Rede.

O livro “O cinema dos fósseis” [Editora, 2018] é o sexto livro de poesia de Alan Mendonça e traz em seu conteúdo a vertente minimalista deste autor. Trata-se de um livro de poemas curtos, sintéticos, dentro do universo da intimidade humana com seus detalhes de medo e esperança, de festa e vazio, de grandes miudezas e silêncios.

Alan Mendonça é escritor, letrista, dramaturgo, arte-educador, editor e produtor cultural. Foi, por diversas vezes, diretor artístico de discos, espetáculos, feiras, mostras, encontros e festivais. Graduado em Letras e Mestre em Linguística Aplicada pela UECE, é Especialista em Arte e Educação pelo IFCE e Gestor Cultural pela UFC.

Arte em Rede

Este conteúdo foi selecionado no Arte em Rede – Convocatória para seleção de projetos artísticos digitais. A iniciativa se insere dentro de um conjunto de iniciativas que o Governo do Ceará, a Secretaria da Cultura do Estado e sua Rede de Equipamentos, geridos pelo Instituto Dragão do Mar, vêm realizando com o objetivo de promover e movimentar a criação, difusão e economia artística e cultural do Estado.

