Cinturão das Águas: Governo Federal libera Eixo Norte do projeto nesta quinta-feira

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vai acionar, nesta quinta-feira (20), a comporta que vai liberar as águas do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco, no Reservatório Jati, para o Cinturão das Águas do Ceará (CAC). O início de testes é mais uma etapa do esforço federal para garantir segurança hídrica a 4,5 milhões de pessoas na Região Metropolitana de Fortaleza. O ato acontece no município de Jati (CE), às 11h.

O trecho prioritário de 53 quilômetros do CAC transportará as águas do Eixo Norte do Projeto São Francisco para a Bacia do Rio Jaguaribe. De lá, a água percorrerá 256 quilômetros até o Açude Castanhão, que abastece Fortaleza e cidades próximas. As obras, com 64,61% de avanço físico, são executadas pelo governo estadual com recursos da União. Desde o ano passado, o Governo Federal já aportou R$ 171 milhões no empreendimento.

Entrega de moradias

Ainda nesta quinta-feira, às 17h, o ministro Rogério Marinho entregará as chaves de novas moradias a famílias de baixa renda em Iguatu (CE). No total, os residenciais Novo Tempo I, II e II possuem 900 unidades que atenderão mais de 3,6 mil pessoas. A entrega das habitações aos beneficiários vem ocorrendo de forma gradual. Os investimentos do MDR nos três empreendimentos somam R$ 65,7 milhões.