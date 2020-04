Ciops registra quase oito mil ocorrências por descumprimento de decreto estadual no Ceará

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) já atendeu 7.836 ocorrências por descumprimento ao Decreto Estadual N° 33.519, assinado pelo governador Camilo Santana, como medida de combate à Covid-19. Desse número, 3.891 referem-se às aglomerações de pessoas e 3.945 são de denúncias acerca de comércios abertos. Os dados abrangem os núcleos da Ciops em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte e são referentes ao período entre o dia 20 de março a 5 de abril,

Em muitos desses casos, a tecnologia tem auxiliado as forças de segurança na fiscalização do decreto. Foi o caso de uma ocorrência registrada nesse domingo (5), quando um dos operadores do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Ciops visualizou várias pessoas em uma areninha na Praia do Futuro – Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10) de Fortaleza. Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) se deslocou até o local, onde manteve contato com os atletas e os orientou sobre a necessidade do respeito ao período de isolamento social.

Pessoas que insistam em desobedecer ao decreto podem ser conduzidas a delegacias da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e serem autuadas 286 do Código Penal Brasileiro, por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.