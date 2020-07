Clientes relatam “sumiço” do dinheiro do aplicativo da Caixa Tem nesta terça-feira

O aplicativo Caixa para saque e movimentação do auxílio emergencial continua sendo alvo de reclamações de clientes. Nessa terça-feira milhares de clientes relataram inconsistências no sistema e o “sumiço” do dinheiro. Além disso, vários trabalhadores reclamaram que a grana do FGTS emergencial também desapareceu das contas.

Nas redes sociais, usuários usam as hashtags #CaixaNãoTem e #CaixaTemNãoFunciona para denunciar o problema. O banco liberou nessa terça-feira as opções de saque e transferência do auxílio emergencial de R$ 600 a 1,3 milhão de trabalhadores, a Caixa permite primeiro a consulta do saldo do FGTS e auxílio emergencial, e só depois libera efetivamente o saque.

No entanto, alguns usuários relatam que o dinheiro do auxílio emergencial sumiu do aplicativo antes de ser solicitada alguma transferência.Desde o início do mês, usuários relatam problemas constantes ao utilizar a ferramenta. Muitos não conseguem salvar dados, pagar boletos ou verificar o saldo. Os clientes também denunciam a lentidão do sistema. Em alguns casos, é necessário aguardar mais de duas horas na fila de espera virtual do app.