CNC divulga nesta quinta-feira resultados da Peic de junho

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga nesta quinta-feira (18), os resultados de junho da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic). A partir das 10h30, a economista Izis Ferreira estará disponível para atender os jornalistas, e análises e gráficos serão enviados por e-mail. A pesquisa também estará disponível em www.cnc.org.br.

Sobre a Peic



A Peic é apurada mensalmente pela CNC desde janeiro de 2010. Os dados são coletados em todas as capitais dos Estados e no Distrito Federal, com cerca de 18 mil consumidores.

Das informações obtidas, são apurados importantes indicadores: percentual de consumidores endividados, percentual de consumidores com contas em atraso, percentual de consumidores que não terão condições de pagar suas dívidas, tempo de endividamento e nível de comprometimento da renda.