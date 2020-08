Coco Bambu vai ao encontro de Bolsonaro com frutos do mar do Ceará

O presidente Jair Bolsonaro recebeu, nessa quarta-feira (5), a visita do empresário Afrânio Barreira, fundador da rede de restaurantes Coco Bambu, nascida em Fortaleza, para um almoço de frutos do mar e pescado, levados pelo empresário e mais quatro diretores do grupo que o acompanharam na visita.

A deputada federal Bia Kicis, ex-líder do governo no Congresso Nacional, e amiga do presidente, foi a responsável por agendar o encontro e apresentar o empresário cearense a Bolsonaro. Afrânio Bezerra afirmou que a visita teve o objetivo de prestar apoio ao presidente para que consiga desenvolver um bom trabalho em meio as dificuldades da pandemia do novo coronavírus.

A rede Coco Bambu, que começou com uma pastelaria e se especializou em pescados e frutos do mar, há 31 anos, atualmente possui 45 unidades espalhadas pelo Brasil. Desde o início da campanha eleitoral, o candidato à presidência da República, Bolsonaro contou com a simpatia e apoio do grupo cearense.