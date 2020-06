Codiv-19: Secretaria da Proteção Social credencia 20 instituições de assistência ao idoso para receber kits contra a doença

A Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) fará doação de vários equipamentos de proteção individual (EPI) para Instituições de Longa Permanência para Idosos públicas ou privadas, sem fins lucrativos, da Capital e Interior do Ceará. As entidades foram selecionadas por meio de edital. O resultado preliminar foi publicado na segunda-feira, 1º de junho, e já aponta 20 entidades devidamente aprovadas para receberem seus kits, com máscaras, luvas e aventais.

Em caráter complementar, outras 22 instituições, não aprovadas nesta primeira etapa, ainda têm, hoje e amanhã, dias 2 e 3 de junho, para solicitarem recurso do resultado e apresentarem documentação pendente, através do e-mail: copid.ce.gov@gmail.com.

”O resultado final das instituições contempladas será divulgado na próxima sexta-feira”, prevê a Coordenadora Especial de Políticas Públicas para Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência da SPS, Vyna Leite, ao destacar a oportunidade e a importância de mais entidades serem contempladas e, consequentemente, mais idosos serem beneficiados.

A titular da SPS, Socorro França, observa que a ação contou com a parceria do Conselho Estadual de Direitos do Idoso (CEDI).

“Nos unimos ao Cedi, colegiado vinculado a esta pasta, para fazer essa ação. Sabemos que os idosos estão entre os mais vulneráveis e é urgente buscarmos ações que ajudem a protegê-lós”, destaca.

Ao acessar o link do edital, as instituições poderão ver suas pendências e já providenciarem o envio da documentação restante. A aquisição e doação dos EPIs será feita pela SPS, com recursos oriundos do Fundo Estadual do Idoso do Ceará (FEICE), como mais uma medida de caráter complementar e emergencial para atender à necessidade temporária e excepcional de interesse público, relacionada à crise sanitária decorrente do coronavírus.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará