Colaboradores da Seinfra e suas vinculadas realizam campanha solidária

Desde o início da pandemia do coronavírus no Ceará, servidores e colaboradores da Secretaria da Infraestrutura resolveram se unir virtualmente para ajudar o próximo. Através de uma rede social, o grupo iniciou a campanha #SeinfraSolidária e está arrecadando insumos para a doação de cestas básicas para famílias carentes.

Em março, primeiro mês da campanha, o grupo, que também conseguiu a adesão de colaboradores dos órgãos vinculados (Cegás, Metrofor e Detran), doou 45 cestas. Cada uma delas continha não apenas alimentos, mas também material de higiene pessoal e limpeza. As doações foram feitas a trabalhadores autônomos e a famílias de comunidades do Lagamar e dos bairros Jardim América e Bom Futuro, em Fortaleza.

Diante do agravamento da situação, o que seria uma ação pontual foi estendida. “Com a manutenção do necessário isolamento social para conter a propagação do coronavírus, entendemos que nossa campanha ainda possui um papel importante, uma vez que o alongamento das medidas sanitárias adequadas impõe grandes impactos sociais, principalmente para a população mais vulnerável”, disse a coordenadora jurídica da Seinfra, Aline Saldanha, que é a idealizadora da campanha.

O grupo permanece com as arrecadações e deve fazer as entregas das próximas cestas no início de maio. Para quem quer doar roupas, alimentos ou material de limpeza e higiene pessoal, foram disponibilizados dois pontos de coleta de doações. Quem preferir também pode fazer a doação em dinheiro.

“Quando fui convidada para fazer uma campanha solidária, automaticamente meu velho sorriso se abriu e a resposta foi imediata: Na hora! Dá uma sensação tão boa ver as fotos da entrega das cestas. Vamos continuar nessa campanha. Pois, juntos somos mais fortes”, diz, cheia de entusiasmo , a secretária do gabinete, Marina Emanuela.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará