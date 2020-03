Com abertura de janela partidária, PSD recebe adesões em cidades do Interior

Vereadores, prefeitos e pré-candidatos movimentaram a sede do partido, em Fortaleza, na abertura da janela partidária. Na corrida ao pleito de 2020, a sigla sai na frente com adesões de diversos parlamentares e lideranças em todo o estado.

Na manhã desta quinta (5), já passaram pela sede pré-candidatos a vereador e prefeito das principais regiões. O primeiro a chegar foi o prefeito de Massapê, Jacques Albuquerque, seu vice, Nilson Frota, e a comitiva composta pelos vereadores Luizinho Olímpio (PSDB), Pântico Brito (PSDB), Rochelle Penha (PSDB), Auteri Moura (PT), pré-candidatos Dudu Menezes e Paulinho do Frigorífico, chefe de gabinete João Lopes do Nascimento (Autistelio), Cori Frota e a secretária de cultura Meire Frota. Todos agora, fazem parte do PSD.

O presidente estadual, Domingos Filho, permanece na sede até o final do dia homologando as novas filiações. O prazo segue até o dia 3 de abril. Em eventos nessa sexta (6) e sábado (7) em 7 municípios, também será feita a recepção aos membros que optaram pela sigla.