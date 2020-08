Com apoio do Governo do Ceará, Fiocruz inicia atividades de centro de testagens no Polo de Saúde do Eusébio

O governador do Ceará, Camilo Santana, acompanhou, nesta segunda-feira (24), o início das atividades da Unidade de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19 no Ceará, localizada no Campus da Fiocruz Ceará, no Polo de Saúde do Eusébio.

Durante a pandemia o Ceará se tornou o Estado que mais testa no Brasil, ultrapassando a marca de 600 mil testes.

Após desenvolver os testes moleculares para detecção da Covid-19 e aumentar sua escala de produção progressivamente, a Fundação inicia a operação de mais uma Unidade de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19. A iniciativa se insere na estratégia de apoio aos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen), do Governo do Ceará, e ampliação da capacidade nacional de processamento de amostras, ação fundamental para a vigilância epidemiológica do vírus e o enfrentamento da pandemia.

Com potencial para processar diariamente até 10 mil testes moleculares, a nova unidade é equipada com plataformas automatizadas doadas pela iniciativa Todos Pela Saúde – liderada pelo Itaú Unibanco -, e utiliza a metodologia de PCR em tempo real.

Outra Unidade de Apoio, localizada na sede da Fundação no Rio de Janeiro, iniciou suas atividades no último dia 10, podendo liberar até 15 mil resultados de testes moleculares por dia.

Para o governador Camilo Santana, a iniciativa reforça o caráter solidário do brasileiro que foi ressaltado durante a pandemia, principalmente na parceria entre o poder público e a iniciativa privada.