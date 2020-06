Com avanço da pandemia, pedidos de seguro-desemprego batem recorde e saltam 53% em maio

A crise no mercado formal de trabalho agravada pela pandemia do novo coronavírus empurrou quase um milhão de brasileiros para o seguro-desemprego em maio, maior patamar para o mês da série histórica, iniciada em 2000. Foram 960.258 pedidos.

De acordo com o jornalista Carlos Alberto Alencar, em sua participação no Jornal Alerta Geral desta quinta-feira (11), o número de solicitações subiu 53% no mês passado em relação ao mesmo período de 2019, quando foram registrados 627.779 requerimentos. Na comparação com abril, a alta foi de 28,3%.

Confira na íntegra o comentário do jornalista Carlos Alberto Alencar: