Com avanço do plano de abertura das atividades, 200 mil empregos são retomados em todo Ceará

Nesta segunda-feira (22), a Capital Fortaleza avança para a Fase 2 do Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais. Com isso, cerca de 200 mil trabalhadores retornam aos postos de trabalho em todo Ceará no acumulado das Fases. Somente em Fortaleza, que está na Fase 2, serão mais 80 mil trabalhadores retomando seus empregos.

De acordo com o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, 85% atividades econômicas estão em funcionamento no Ceará e 75% dos empregos estão liberados.

Vale destacar que todo o avanço se deve a melhoria dos indicadores da saúde e o cumprimento dos protocolos sanitários. “Avançamos para a Fase 2 e estamos otimistas com o prosseguimento do Plano de Retomada. Convocamos a sociedade para obedecer os protocolos para que a nossa economia seja retomada em sua plenitude até o final de julho. Lembrando mais uma vez que o Plano está condicionado aos indicadores de saúde e todos devem tomar medidas preventivas para evitar o contágio da Covid-19”, ressaltou o secretário da Sedet, Maia Júnior.