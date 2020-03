Com casos confirmados em cinco cidades do Estado, Ceará tem 164 pessoas com o novo coronavírus

Os municípios com infectados pelo novo vírus são Fortaleza, com 151 casos, Aquiraz, com 6 pacientes, Sobral, com 3, Fortim, com 1, e Juazeiro do Norte, com 1 caso. Além disso, outros dois pacientes são de residentes de outros estados, sendo um da capital de São Paulo e outro de Uberlândia, em Minas Gerais.

Até esta segunda-feira (23), as secretarias estaduais de Saúde divulgaram 1.646 casos confirmados de novo coronavírus no Brasil em 26 estados e no Distrito Federal. São 22 em São Paulo e três no Rio de Janeiro.

Confira o boletim completo.

Boletim – Coronavírus