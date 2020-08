Com derrubada de veto, receitas médicas digitais estão liberadas

O Congresso Nacional derrubo o veto do presidente Jair Bolsonaro ao trecho do projeto que regulamenta a telemedicina no Brasil durante o estado de calamidade provocado pela pandemia de covid-19 que deu origem à Lei 13.989 de 2020.

Com isso, está permitida a utilização de receita médica digital por profissionais que atendam pacientes à distância. O paciente agora tem a vantagem de não precisar sair de casa para obter o medicamento, mantendo assim o distanciamento social.

Segundo os senadores, a derrubada do veto demonstra uma disposição do governo de dar apoio à população no momento de enfrentamento ao coronavírus.