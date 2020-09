Com foco no desenvolvimento de empregos e melhor gestão dos recursos públicos, Capitão Wagner esboça seu projeto de governo

Ocorreu, na manhã desta segunda-feira(7), o lançamento da candidatura à prefeitura de Fortaleza do então deputado federal licenciado, Capitão Wagner do Pros.

Além da presença da esposa e filhos, assim como da vice Kamila Cardoso, a convenção contou com vários apoiadores da coligação que, até o momento, é formada pelo Podemos, Republicanos, PMN, PMB, PTC e DC, PSC e Avante.

Ao falar sobre sua caminhada na vida pública, que começou em 2010, mas vindo a conquistar o primeiro mandato em 2012 como vereador de Fortaleza, Capitão Wagner se emocionou em vários momentos.

Por cerca de dezoito minutos, em um palanque montado na quadra de um colégio particular no Centro de Fortaleza, Capitão Wagner falou sobre suas propostas e também aproveitou para apresentar a sua vice-candidata, a advogada Kamila Cardoso do Podemos.

Kamila, a priori, lançaria candidatura ao cargo de vereadora, mas acabou sendo alçada a vice, pois, segundo o próprio Capitão Wagner, ele precisaria de alguém comprometido com o trabalho social, como ressalta a advogada.

Sobre o projeto de governo, o candidato pelo Pros prometeu uma gestão de diálogo com as comunidades, inclusive com atenção especial às obras que ainda não foram entregues e que beneficiariam os bairros mais carentes.

Capitão Wagner destacou ainda a importância da gestão municipal para a geração de empregos, onde o seu projeto de governo irá incentivar o empreendedorismo. Chegando a ressaltar que o empreendedor deve ser tratado como parceiro e não o contrário.

Outra preocupação levantada pelo Capitão Wagner foi em relação aos gastos da “máquina pública”. De acordo com o candidato à Prefeitura de Fortaleza, ele pretende enxugar os gastos, com redução de secretarias.

Após o discurso, durante coletiva, o candidato falou sobre sua relação com o presidente Bolsonaro(sem partido) e sobre um possível apoio durante a campanha.