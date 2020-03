Se tem um nome que vem sendo o responsável pelos últimos resultados do Ceará, ele atende por Rafael Sóbis. Com gol do atacante no início da partida, o Vovô venceu o Atlético-CE na tarde deste domingo (8) no PV em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Cearense. Apesar do resultado, o Alvinegro de Porangabuçu teve trabalho para administrar a vantagem no placar, e contou ainda com a ajuda do goleiro Fernando Prass para garantir a vitória e assumir a liderança do Estadual.