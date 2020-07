Com liberação de partidas de futebol, Campeonato Cearense inicia jogos nesta segunda-feira

Mesmo sem poder ir ao estádio, os torcedores de futebol já podem se alegrar com a volta dos jogos do Campeonato Cearense. As partidas serão retomadas nesta segunda-feira, com três jogos, todos válidos pela 6ª rodada, em horários diferentes. A volta acontece após a liberação das partidas por parte do Governo do Estado, anunciada na última sexta-feira (10).

Os jogos desta segunda iniciam logo pela manhã, quando às 9 horas o Barbalha enfrenta o Ceará no CT Cidade Vozão em Itaitinga. Já pela tarde o Caucaia entra em campo contra o Atlético Cearense às 14 horas no Estádio Raimundão. E finalizando as partidas do dia, o Guarany de Sobral joga contra o Fortaleza às 18 horas na Arena Castelão.

Na quarta-feira, haverá a disputa da última rodada da fase classificatória, incluindo o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza, que será disputado às 22h30min, na Arena Castelão. Dependendo da classificação final de alvinegros e tricolores, há a possibilidade de que ambos voltem a se enfrentar nas semifinais, que ocorrerão no fim de semana, com um jogo no sábado (18) e outro no domingo (19).