Com mais de 650 leitos, novo Hospital Universitário do Ceará deve ficar pronto em 2022

Obra de grande porte completamente arcada pelo Tesouro do Estado, o Hospital Universitário do Ceará será objeto de Regime Diferenciado de Contratação integrado a partir do dia 28 de abril. O equipamento será implantado em Fortaleza, sob fiscalização da Superintendência de Obras Públicas. Quando concluída a construção, o que deve ocorrer em 2022, será parte importante da rede da Secretaria da Saúde do Estado.

O hospital terá mais de 650 leitos de internação, distribuídos entre internação geral e terapia intensiva. E ainda contará com leitos de apoio e observação nas alas de urgência e emergência, centro cirúrgico e obstétrico.

Vai ocupar uma área de 75 mil metros quadrados (m²), em terreno que pertence à Universidade Estadual do Ceará, no bairro Itaperi. O complexo será composto por um edifício principal de três torres (clínica, cirúrgica e materno-infantil). Serão seis pavimentos integrados com diferentes ambientes, como enfermarias pediátricas e adultas, ambulatórios, área de exames e laboratórios, consultórios médicos e odontológicos, centro de convivência, dois auditórios com 50 lugares cada, área técnica e de ensino, e um heliponto.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará