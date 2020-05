Com medidas de segurança, shoppings RioMar reabrem em Fortaleza a partir de 8 de junho

Os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy vão retomar as atividades em Fortaleza a partir do dia 8 de junho, com horário de funcionamento reduzido, das 12h as 20h, de segunda a domingo. A abertura das lojas será progressiva e por segmentos, seguindo a ordem do Plano Responsável de Abertura das Atividades Econômicas e Comportamentais do Governo do Ceará.

Em nota, a rede afirma que a retomada seguirá medidas e protocolos de segurança “com o intuito de preservar a saúde de todos”. Nos estacionamentos, por exemplo, os sistemas de cancelas serão automatizados para evitar a necessidade de tocar o botão. Ainda, o teto, piso e paredes do estacionamento e os corredores do shopping serão pulverizados diariamente com desinfetante bactericida.

Todos os guichês de atendimento terão anteparo de acrílico e os ambientes serão preparados para preservar o distanciamento mínimo indicado pelo governo. Na Praça de Alimentação, por exemplo, a capacidade de vagas será reduzida pela metade. O uso de máscaras de proteção será obrigatório.

A rede ainda garante que os funcionários receberão kits com máscaras, equipamentos de proteção individual (EPIs), álcool em gel e material informativo sobre a Covid-19. Eles também terão a temperatura aferida diariamente nas portarias.