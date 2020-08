Com novo decreto, municípios seguem na fase atual do plano de retomada da economia

Começa a vigorar, a partir de hoje, novo decreto do Governo do Ceará que determina que todas as cidades cearenses devem permanecer na fase do Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais em que se encontram no momento.

A decisão foi anunciada pelo governador Camilo Santana na última sexta-feira (7), em suas redes sociais, após decisão do Comitê Científico criado para discutir ações voltadas ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Ceará.

Com a decisão do colegiado de manter os 184 municípios cearense no quadro atual de retomada das atividades, a Capital e os municípios da Macrorregião de Fortaleza seguem na Fase 4; as macrorregiões do Sertão Central, Litoral Leste/Jaguaribe e Norte na Fase 2; e o Cariri na Fase 1.

Mesmo Fortaleza e os municípios que compõem a sua Macrorregião estando na última fase do Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais, o Comitê decidiu pela não reabertura, ainda, de alguns setores, cujo potencial de aglomeração e proliferação do coronavírus pode ser maior.

Contudo, Camilo Santana ressaltou que conversas entre os profissionais da Saúde e representantes dos segmentos seguem sendo realizadas para avaliar momento mais propício para o retorno dessas atividades sem risco de uma piora nos indicadores.

O governador destacou que é importante que a população se conscientize da importância de manter os cuidados para evitar aglomerações e o aumento dos números.

Ele ressaltou que o Governo do Ceará continua investindo em equipamentos de saúde para os municípios e distribuindo máscaras para as famílias cearenses que mais precisam.