Com resfriado e crise alérgica, Leonardo Araújo confirme teste para coronavírus. Resultado sai nessa terça-feira

O deputado estadual Leonardo Araújo (MDB), disse, na noite desta terça-feira, à reportagem do site cearaagora, que, após uma crise alérgica, com resfriado, sintomas de febre, dor na garganta e dor no estômago decidiu se submeter ao teste para coronavírus. O resultado sai nessa terça-feira.

Leonardo afirmou que adotou os procedimentos para o Covid-19 dentro das recomendações de especialistas da área de saúde. Ele afirmou que, após o teste, ficou em isolamento e aguarda com expectativa e otimismo o resultado do exame. O líder do Governo, Júlio César, também, fez o teste para o Covid-19.

Eu tenho sérios problemas alérgicos e, na atual legislatura, saí duas ou três da Assembleia Legislativa para tomar corticoide. O período agora é propenso para as pessoas que tem crises respiratórias em virtude das chuvas. Mas, por uma questão de responsabilidade, eu tive o cuidado e a cautela para fazer o exame e até lá estarei em quarentena, disse Leonardo, para, em tom de otimismo, destacar que espera que o quadro seja apenas de uma virose.

CABETO NA ASSEMBLEIA

O Secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto, participou de uma longa sessão de debates, nesta terça-feira, na Assembleia Legislativa, para expor aos deputados estaduais as medidas que o Governo Estadual para o combate ao coronavírus. Antes do encontro na Assembleia. Cabeto se reuniu, na sede da Aprece, em Fortaleza, com dezenas de prefeitos e gestores de saúde para discutir as ações que os municípios devem adotar, também, nessa fase crítica de expansão dos casos de Covid-19.