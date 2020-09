Com retorno programado para próxima semana, menos da metade das agências do INSS no CE retomam o atendimento

Depois de seis adiamentos consecutivos, o Instituto Nacional do Seguro Social pretende garantir a reabertura das agências em todo o país, na próxima segunda-feira, dia 14, por meio da realização de uma inspeção técnica comandada por médicos peritos. Eles estão avaliando os processos de readequação para evitar o contágio pela Covid-19. Inicialmente, de acordo com uma lista fornecida pelo próprio INSS, nem metade das unidades deve ser vistoriada.

Em Fortaleza, cinco agências abrirão para os agendamentos e uma em Caucaia. Em todo o estado do Ceará, menos da metade das 89 unidades retomarão o atendimento. Segundo o INSS, com o retorno na próxima segunda-feira, serão atendidos apenas segurados com agendamentos. Além disso, as agências funcionarão em horário reduzido, das 7h às 13h.

Uma comissão de médicos peritos foi formada pela Subsecretaria de Perícia Médica Federal e iniciou, nesta semana, os trabalhos de inspeção em todas as agências listadas pelo INSS como aptas a fazer parte da primeira fase de reabertura. Elas passaram por modificações e receberam itens de segurança e equipamentos de proteção para os funcionários.