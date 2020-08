Com voz embargada e nervosa, Patrícia classifica acusações de Leonardo como criminosas

A deputada estadual Patrícia Aguiar (PSD), esposa de Domingos Filho, mãe do deputado federal Domingos Neto, classificou como criminosas as acusações feitas pelo deputado Leonardo Araújo (MDB) que a antecedeu no pronunciamento no Plenário da Assembleia Legislativa. Leonardo fez graves denúncias contra Domingos Filho e acusou a deputada Patrícia Aguiar de comandar fábrica de fake News.

Patrícia disse que há muito tempo Leonardo a agride quando faz pronunciamentos na Assembleia Legislativa e sempre tenta constrange-la no Plenário. Disse, ainda, que, pelas redes sociais, o comportamento do parlamentar era o mesmo, com denúncias para atingi-la e atingir a sua família.

Em um dos trechos do pronunciamento, Patrícia afirmou que, pelo seu temperamento, tentou acalmar os ânimos e evitar que as divergências tivessem mais desdobramentos e, por essa razão, defendeu limites, regramentos para serem evitados esses tipos de agressões verbais, daí ter procurado o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa.

No Conselho, segundo ela, assim como na Justiça, Leonardo terá oportunidade de provar as acusações. Patrícia não fez referência a acusação feita por Leonardo sobre o inquérito das fake news. Ao finalizar o pronunciamento, Patrícia Aguiar disse que tem orgulho da atuação parlamentar do filho, relator do Orçamento da União de 2020, do esposo, que, por 16 anos, exerceu mandatos de deputado estadual e comandou, por quatro anos, a Assembleia Legislativa e nunca teve qualquer acusação para desaboná-lo na vida política e pública. Veja trechos do pronunciamento de Patrícia Aguiar: