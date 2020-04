Combate ao coronavírus: Camilo renova decreto de isolamento social por mais duas semanas

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, no final da tarde deste sábado, em pronunciamento pelas redes sociais, a prorrogação, por mais duas semanas, do isolamento social como medida para barrar a propagação da pandemia de coronavírus. Ou seja, a medida vale até o dia 20 de abril. Ao iniciar o pronunciamento, Camilo revelou que o Ceará tem, até o momento, 744 casos de coronavírus, com 23 óbitos.

Camilo disse, ainda, que segue recomendação das autoridades de saúde, que o distanciamento social é a medida mais eficaz para inibir a expansão da Covid-19 e revelou que os números da Secretaria de Saúde do Estado mostram que, em Fortaleza, os casos da doença se espalham por vários bairros da periferia.



O governador cearense anunciou, ainda, que as famílias beneficiadas com a isenção da conta de água, com consumo mensal de até 10m³, começam a ter o pagamento zerado, enquanto, nas próximas horas, essa medida começa a ser executada, também, para os consumidores de energia elétrica com até 100kwh/mês.



Camilo Santana reafirmou, ainda, as ações para proteger os empregos e, para isso, falou sobre a suspensão da cobrança de impostos. Camilo cobrou mais agilidade do Governo Federal para atender as famílias pobres com o auxílio emergencial e disse que, somente, no Ceará, são 2,8 milhões de pessoas aptas a receber o benefício.