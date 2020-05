Combate ao coronavírus: hospital de Campanha do PV terá 56 novos leitos a partir de domingo

A partir deste domingo (24), o Hospital de Campanha Presidente Vargas, localizado no Bairro Benfica, passa a contar com 56 novos leitos. Com a expansão, o equipamento de saúde passa a ter 280 leitos de atendimento exclusivo a pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. Do total, 17 serão destinados a atendimentos graves.

Em números, o equipamento já atendeu, até a semana passada, 711 pacientes, dos quais 438 já receberam alta. Além do novos leitos a serem entregues no domingo, o Prefeito Roberto Cláudio informou que planeja abrir outro bloco de expansão em junho.

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, deu início aos serviços do hospital de campanha no PV no dia 18 de maio.

Casos de coronavírus no Ceará

De acordo com a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa),O Ceará registrou 2.203 óbitos por Covid-19 e 31.465 casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus.

Fortaleza, epicentro da pandemia no estado já tem 18.865 pessoas com a doença e 1.516 mortes.