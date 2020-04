Combate ao coronavírus: pesquisa Datafolha mostra que ações do Ministro da Saúde tem aprovação de 76% dos brasileiros

Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada, nesta sexta-feira (3), mostra que a condução das medidas de combate ao coronavírus, pelo Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem aprovação de 76% dos brasileiros, enquanto cresceu de 33% para 39%, segundo o mesmo levantamento, a reprovação ao estilo do presidente Jair Bolsonaro administrar a crise da Civid-19.

A pesquisa, realizada por telefone, entre os 18 a 20 de março, ouviu 1.511 pessoas e apresenta margem de erro de três pontos percentuais para mais ou menos. Os números revelam que apenas 5% dos entrevistados discordam das ações comandadas pelo Ministro da Saúde e outros 18% consideram regular o trabalho de Mandetta.



O Datafolha aponta que a aprovação de Bolsonaro se mantém estável (33% ante 35%), assim como a avaliação regular (26% para 25%). Segundo a pesquisa, a rejeição à atuação Bolsonaro cresceu mais entre moradores do Sudeste (de 34% para 41%) e no Norte/Centro-Oeste (24% para 34%). A Região Centro Oeste ganhou espaços no noticiário político nacional após a decisão do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), romper com o Governo Federal.



O ministro Luiz Henrique Mandetta está, diariamente, em entrevistas coletivas e lidera a equipe da Saúde que administra as ações para o enfrentamento da coronavírus. Mandetta mantém uniforme o discurso sobre a importância do isolamento social, enquanto o presidente Jair Bolsonaro se opõe a essa linha, que é considera técnica e baseada em estudos científicos.



A recomendação do isolamento social é uma das principais bandeiras da Organização Mundial da Saúde (OMS) e vem sendo seguida pelos governadores e prefeitos das cidades brasileiras. A exposição diária levou Mandetta ao estrelado, mesmo em um cenário de guerra e pânico para os brasileiros.



A visibilidade gerou ciúmes dentro do Governo Federal. Mandetta tem apoio na Câmara Federal e no Senado e junto a governadores e prefeitos, mas Bolsonaro o vê como desobediente em muitas orientações do Palácio do Planalto.