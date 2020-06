Combate ao Covid-19: Sobral terá mais 20 leitos de UTI e 6 mil testes rápidos

Sobral terá a instalação de novos 20 leitos de UTI e o envio de mais 6 mil testes rápidos. O anuncio das medidas que visam o enfrentamento do novo coronavírus, foi feito nesta quarta-feira (24) pelo governador Camilo Santana em uma reunião virtual com o prefeito de Sobral, Ivo Gomes.

Segundo Camilo, com o envio dos respiradores os novos leitos serão abertos até o fim da semana:

O município, que continua em isolamento social rígido, receberá os novos leitos como um reforço na rede pública de saúde. O Hospital Regional Norte (HRN), localizado em Sobral, ganhou uma unidade de campanha com 42 leitos de enfermaria de média complexidade, totalizando agora 218 leitos para tratamento da Covid-19, dos quais 105 são de UTI.

O HRN recebeu 44 respiradores e mais dez foram enviados para o hospital de campanha municipal. A Santa Casa do Município foi contemplada com outros três. O Governo do Ceará já havia fornecido 6.860 testes rápidos para serem aplicados na população de Sobral. A Região foi também beneficiada com a distribuição de 817.544 equipamentos de proteção individual, entre luvas, máscaras etc.

Os números em Sobral ainda preocupam, mas o governador Camilo Santana está otimista com os últimos acontecimentos:

Outra cidade que está recebendo atenção especial neste momento por conta dos crescimento de casos é Juazeiro do Norte, no Cariri, que, assim como Sobral, está em isolamento social rígido para conter o avanço do novo coronavírus. Nesta quinta-feira (25), Camilo Santana se reunirá com o prefeito Arnon Bezerra para tratar da situação.