Combate ao novo vírus: Ceará tem a 4ª maior taxa de isolamento social do país

O isolamento social é mantido por 52,9% da população cearense, de acordo com balanço realizado pela In Loco, empresa de tecnologia. Com esses números, o Ceará é o 4º estado do país com mais pessoas obedecendo às restrições de circulação adotadas para evitar o contágio pela pandemia do novo coronavírus.

No ranking geral de isolamento, o Ceará fica atrás do Distrito Federal (56,47%), Goiás (56,28%) e Pernambuco (53%). A plataforma é integrada a aplicativos de celulares e usa sistema de georreferenciamento para identificar a aglomeração de pessoas. Conforme a empresa responsável pelo levantamento, a precisão é 30 vezes maior que o GPS Global (Positioning System).

Ao todo, mais de 60 milhões de dispositivos fazem parte da base de dados utilizada para fazer os cálculos do isolamento social no Brasil. Na análise da movimentação das pessoas por bairro é possível identificar onde são formadas aglomerações para que os governos possam estabelecer ações de controle. Essa tecnologia já está em uso em estados como Pernambuco e São Paulo.