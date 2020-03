Combate aos efeitos do coronavírus: Camilo anuncia isenção de 338 mil famílias da tarifa social de água

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, ao final da tarde deste domingo, a isenção da tarifa social de água – consumidor de padrão básico com até 10 m3, por mês, do pagamento da tarifa social e tarifa popular em todo o Estado. A medida entra em vigência no dia primeiro de abril e vale por 90 dias. Fica, também, suspensa, por decisão do Governo do Estado, a cobrança da taxa de contingência para 220 mil famílias de padrão básico e popular da Capital e da Região Metropolitana de Fortaleza. A isenção beneficia 338 mil famílias de baixa renda.

A isenção da tarifa de água faz parte das ações adotadas pelo Governo do Estado para proteger famílias de baixa renda. A medida atinge, também, milhares de pessoas que vivem na informalidade e, nesse momento, com a suspensão das atividades comerciais não tem recursos para comprar alimentos e pagar as tarifas, por exemplo, de água e energia. A Enel, até o momento, não anunciou qualquer medida de proteção aos consumidores de energia elétrica.