Começa a distribuição do terceiro lote dos kits alimentação

A Prefeitura de Caucaia iniciou nessa quinta-feira (16) a entrega do terceiro lote do kit alimentação para os alunos da rede municipal de ensino matriculados nas escolas da região da BR-020. Mais de 3,2 mil kits, de um total de 55 mil, foram entregues na região.

“Com a atenção que devemos ter com nossas crianças durante as medidas de isolamento social, utilizamos recursos próprios para adquirir os kits e garantir apoio na alimentação dos nossos alunos que estão assistindo aulas de casa”, comentou o prefeito Naumi Amorim.

A Escola Francisco Nunes de Miranda, no km 20 da BR-020, na localidade de Minguau, foi uma das primeiras unidades de ensino a entregar os kits para os alunos. As escolas Francisco Nogueira da Mota, no Caraussanga, Maria Luzia do Vale Forte, no Carrapicho, e a creche Luiz Nerys de Miranda e a Escola Maria de Lourdes Rocha, ambas na Taquara, também iniciaram a entrega dos kits para os alunos no último dia 16 de julho.

A logística da entrega dos kits para as 187 escolas municipais é feita em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (SME) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS).

“Também estamos entregando os kits nas escolas da região da BR-222. Mais de dois mil e quatrocentos kits já foram entregues. Depois, seguimos paras as escolas do Garrote e da Jurema”, diz a secretária de Educação, professora Camila Bezerra.

Ela ressalta que os pais ou responsáveis dos alunos só devem ir às escolas quando os diretores informarem quando os kits já estiverem disponíveis no local.

“Entendemos que muitas pessoas ficam ansiosas neste momento, mas é importante manter a calma e não ir até a escola sem necessidade, pois estamos enfrentando uma pandemia e devemos cumprir o isolamento social”, finaliza.

Outros 110 mil kits alimentação já foram entregues no mês de abril e junho.