Começa a funcionar novo Centro de Testagem para Covid-19 em Fortaleza

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), continua ampliando a realização de testes de Covid-19. Começou a funcionar hoje o novo Centro de Testagem para a doença, na Praça do Ferreira, em Fortaleza, das 8 às 16 horas.

Na última quarta-feira (14), Maracanaú também passou a contar com o serviço, que tem como responsável, o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). Em Fortaleza, as pessoas também podem fazer o teste pelo sistema drive-thru, no Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e no shopping RioMar Kennedy.

Para realizar o exame, a pessoa deve comparecer ao local munida de documento oficial com foto. O espaço foi cedido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL).

Os Centros de Fortaleza e em Maracanaú realizam os testes de biologia molecular em tempo real, o RT-PCR, feito por meio de coleta de secreções das vias respiratórias. O resultado sai em até cinco dias úteis, podendo ser acessado pelo www.digital.saude.ce.gov.br.

A diretora do Lacen, Liana Perdigão, destaca a relevância do investimento do Governo do Ceará em testes de Covid-19.