Começa distribuição de 64 mil vales-gás nos municípios cearenses, diz governador; veja datas

Desde a última segunda-feira (11), os municípios do Ceará começaram a receber os vales-gás para distribuição à população. O anúncio feito nesta terça-feira (12) pelo governador Camilo Santana por meio das redes sociais informa que 64 mil tickets já foram repassados aos gestores de cada cidade contemplada.

Ainda segundo o governador, mais de 245 mil cearenses estão cadastrados para receber o benefício, que será dividido em três lotes de distribuição para as prefeituras.

Primeiro Lote (82.006 vales): previsão para 11 de maio de 2020;

Segundo Lote (81.981 vales): previsão de entrega em maio de 2020;

Terceiro Lote (81.979 vales): previsão de entrega em junho de 2020.

“Essa é mais uma das medidas do Governo do Ceará para minimizar os efeitos do coronavírus à população mais carente do estado. No site do Governo é possível consultar a lista de beneficiários por município”, postou Camilo.

O anúncio da medida de distribuição de botijões de gás de cozinha foi feito no início de abril. Na ocasião, Camilo Santana colocou que o processo seria feito graças a uma parceria com a Nacional Gás e agradeceu ao diretor presidente do Grupo Edson Queiroz, Abelardo Gadelha Rocha Neto, pela parceria. “A Nacional Gás vai distribuir a preço de custo, sem nenhum lucro. Quero agradecer em nome do Abelardo Rocha, representante do Grupo Edson Queiroz”.