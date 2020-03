Comenda Patativa do Assaré é entregue na festa que comemora os 111 anos do poeta popular

Enaltecendo o patrimônio e a memória cerearense, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), realizou, na noite desta quinta-feira (5/3), a cerimônia de entrega da Comenda Patativa do Assaré. Com a presença da vice-governadora Izolda Cela, e do secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piúba, a entrega da comenda aconteceu na cidade onde nasceu o poeta popular, no Memorial Patativa do Assaré, durante o encerramento da 16ª edição do Patativa do Assaré em Arte, evento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) e do Governo Municipal de Assaré, que reúne em sua programação apresentações culturais, shows, contação de histórias, lançamentos de livros e palestras, para celebrar a vida e obra de Patativa.

Em 2020, a Comenda Patativa do Assaré foi entregue ao cineasta Rosemberg Cariry; ao pesquisador e jornalista Gilmar de Carvalho; à cordelista Josenir Lacerda; ao cantor e compositor Raimundo Fagner; e ao pesquisador e escritor Oswald Barroso. Instituída para reconhecimento de pesquisadores, artistas, poetas e cantores populares e tradicionais que, assim como fez o grande poeta popular Patativa do Assaré, por meio de sua obra ou atuação, levaram adiante os saberes e os fazeres da cultura popular tradicional, a Comenda foi instituída pela Lei Estadual nº16.511 de 12 de março de 2018.

“É muito importante a demarcação desta festa do aniversário do Patativa no nosso calendário. Temos que fazer que isso reverbere sempre cada vez mais na cultura e memória no Estado. É uma emoção chegar para participar desse momento. Eu me reconheço muito nesse sertão que o Patativa retrata. Ele faz uma poesia solidária, engajada e comprometida”, ressaltou a vice-governadora do Ceará, Izolda Cela.

O secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piúba, destacou, por sua vez, o papel do Governo do Ceará em valorizar a cultura da região do Cariri. “O governador Camilo Santana sancionou duas leis muito importantes. A primeira delas é que institui a Festa do Patativa no calendário Cultural e Turístico do Ceará e a outra é que institui a Comenda Patativa do Assaré”, pontuou.

Mais sobre o Patativa do Assaré em Arte e Cultura

Evento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e do Governo Municipal de Assaré, em parceria da Fundação Memorial Patativa do Assaré, do Sesc – Crato, do Sistema Fecomércio e da Universidade Regional do Cariri (URCA), o XVI Patativa do Assaré em Arte e Cultura teve início na terça-feira (3/3), na cidade onde o poeta popular homenageado nasceu. Para comemorar os 111 anos que Antônio Gonçalves da Silva – o Patativa do Assaré – faria se estivesse vivo, uma grande programação foi pensada, levando a poesia e o retrato do sertão a cada vez mais pessoas, preservando a memória e identidade cearense. As atividades aconteceram em escolas e espaços públicos de Assaré, tudo com entrada franca, reunindo artistas locais, mestres da cultura e pesquisadores da obra de Patativa.

Durante o XVI Patativa do Assaré em Arte e Cultura também foi lançado o livro “O Melhor do Patativa do Assaré”, de organização do pesquisador Gilmar de Carvalho. Trazendo mais de 50 poemas de Patativa, a obra terá distribuição gratuita nas escolas e bibliotecas públicas do Estado. A publicação é uma iniciativa da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) e da Secretaria de Educação do Ceará (Seduc), com apoio da Fundação Memorial Patativa do Assaré.

(*) Com informações do Governo do Ceará