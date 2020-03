Comércio de Fortaleza quer voltar as atividades nesta segunda-feira

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza informou por meio de nota à imprensa na manhã desta quinta-feira (26) que apoia a reabertura do comércio a partir desta segunda-feira, 30. O fechamento de grande parte dos estabelecimentos em razão da pandemia do novo coronavírus, segundo a entidade, está prejudicando mais de 10 mil empresas associadas.

Confira a nota na íntegra:

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, ciente da situação que aflige os seus mais de dez mil associados, apoia a reabertura do comércio a partir da próxima segunda-feira. A entidade se preocupa com a sobrevivência das empresas já fragilizadas pela alta carga tributária, agora somada a mais uma crise financeira desencadeada pelo Coronavírus. Manter o comércio com as portas fechadas implica em falência e desemprego. Diante desse cenário socioeconômico, a CDL vem recebendo apelo dos seus associados para a abertura imediata do comércio. “Precisamos cuidar da vida útil das empresas, da preservação dos empregos e nos solidarizarmos com a população. Acredito que cada um fazendo a sua parte vai contribuir no presente para dias melhores no futuro. São tempos difíceis para o comércio, que precisa voltar à sua normalidade”, pontua o empresário Assis Cavalcante, presidente da CDL