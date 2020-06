Comércio Varejista de Vestuário e Acessórios lidera registros de aberturas de empresas em 2020 no Ceará

A atividade de Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessório liderou o número de aberturas de empresas nos primeiros 5 meses deste ano, com 183 registros de Microempreendedores Individuais. O dado é do levantamento realizado pela Junta Comercial do Estado do Ceará, das atividades que registraram maior número de aberturas de janeiro a maio de 2020.

De acordo com a presidente da Junta, Carolina Monteiro, os números refletem a movimentação da economia cearense nos primeiro 5 meses do ano, parte do período de isolamento social no estado, por conta do coronavírus.

O levantamento realizado pela Junta toma por base a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Pelo segundo ano consecutivo, a Classificação Nacional de “Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios” lidera, simultaneamente, o número de aberturas e encerramentos de empresas entre Microempreendedores Individuais, com 583 fechamentos de janeiro a maio de 2020.