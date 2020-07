Comissão aprova criação de Conselho dos Governadores do Ceará

Na sessão remota da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), da Assembleia Legislativa do Estado (AL), na manhã desta quinta-feira (16), os parlamentares aprovaram a proposta que cria o Conselho dos Governadores do Ceará. O colegiado será presidido pelo governador atual e composto por ex-Chefes do Executivo Estadual.

Diante da aprovação, o Deputado Salmito destacou a importância da criação do Conselho que se reunirá, ordinariamente, duas vezes por ano e não terá ônus para o Estado. O parlamentar, ao parabenizar a iniciativa do governador Camilo Santana, ressaltou não ter dúvidas de que todos os ex-governadores poderão dar dicas valiosas para beneficiar a população.