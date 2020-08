Comissão de Constituição, Justiça e Redação vota nesta sexta projetos do Executivo e de parlamentares

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa do Ceará realiza reunião extraordinária, por meio de Sessão Deliberativa Remota (SDR), nesta sexta-feira (21) para discussão de três projetos do Poder Executivo e quatro de autoria de parlamentares, em tramitação na Casa.

Na pauta, os projeto de lei nº 39/2020 e 40/2020, ambos de autoria do Poder Executivo, autorizam o Governo do Estado a contratar financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O nº 41/2020 , também do Poder Executivo, prorroga a validade de licenças de viagem para fretamento do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no estado do Ceará, por conta da pandemia da Covid-19.

Na pauta ainda os projetos de lei de parlamentares de nº 421/2019 , do deputado Jeová Mota (PDT); nº 185/2020 , da deputada Fernanda Pessoa (PSDB), e o nº 211/2020 , da deputada Patrícia Aguiar (PSD),

e o projeto de indicação nº 107/2020 , do deputado Delegado Cavalcante (PSL).

(*)com informação da AL