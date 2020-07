Comissão de Educação da Assembleia debate plano retomada das aulas

O plano de retomada das aulas presenciais na rede pública de ensino do Ceará foi debatido pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, por Sistema Remoto, na manhã desta segunda-feira (20). A audiência foi solicitada pelo deputado Queiroz Filho (PDT), presidente do colegiado, que já anunciou a retomada dos debates em nova data. As aulas presenciais tanto na rede pública quando privada estão suspensas devido a pandemia do novo coronavírus.

De acordo com Queiroz Filho, existe um comitê estruturado para definir as diretrizes de volta às aulas que realiza semanalmente reuniões. O deputado ressaltou que o debate é para mostrar à sociedade o que esta sendo pensado sobre diretrizes e ações para a retomada das atividades escolares na rede pública de ensino, abrangendo todos – professores, alunos e pais de estudantes.

A secretária de Educação do Ceará, Eliane Estrela, ressaltou que a paralisação das atividades escolares, determinadas pelo governador Camilo Santana, foi uma medida acertada e que mesmo sem data definida para a retomada das aulas presenciais, é necessário fazer um trabalho e acompanhamento, visando primordialmente preservar vidas.

Eliane Estrela assinalou que o plano de retomada parte de cinco premissas voltadas para planejamentos de governança, financeiro, pedagógico, gestão de pessoas e saúde. “Não vamos arriscar a vida de ninguém. Devemos permanecer ainda com o ensino híbrido, presencial e online, para que não voltem todos de uma vez, além de um rodízio entre os profissionais”, salientou.