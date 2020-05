Comissão debaterá na quarta-feira panorama da pandemia de Covid-19 no Brasil

A comissão externa da Câmara dos Deputados de ações contra o novo coronavírus reúne-se nesta quarta-feira (20) para discutir o panorama da pandemia de Covid-19 no Brasil.

Foram convidados para o debate:

– o secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira;

– a cientista Natália Pasternak Taschner, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP; e

– o coordenador científico do Comitê de Combate ao Covid-19 do Consórcio de Governadores do Nordeste, Miguel Nicolelis.

A audiência ocorrerá no plenário 3, a partir das 9h30. Os debatedores serão ouvidos por meio de videoconferência. Internautas poderão enviar perguntas pela plataforma e-Democracia.

Fonte: Agência Câmara de Notícias