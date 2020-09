Comissão externa debate situação dos pacientes diabéticos na pandemia

A comissão externa da Câmara dos Deputados de enfrentamento à Covid-19 debate hoje a situação dos pacientes com diabetes na pandemia.

Pessoas com diabetes são consideradas grupo de risco em caso de infecção pelo novo coronavírus porque têm apresentado taxas muito mais altas de complicações graves e morte do que as pessoas sem diabetes.

Foram convidados:

– o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Carlos Lula;

– o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Willames Freire Bezerra;

– o presidente da Federação Nacional das Associações e Entidades de Diabetes (Fenad) e da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes (Anad), Fadlo Fraige Filho;

– a presidente do Departamento de Diabetes Mellitus da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – SBem e Assessora Governamental da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), Hermelinda Pedrosa;

– a coordenadora Geral de Saúde Pública do Departamento de Saúde Pública, Epidemiologia, Economia da Saúde e Advocacy da SBD, Karla Melo; e

– a coordenadora de Advocacy da ADJ – Diabetes Brasil, Vanessa Pirolo.

(*)com informação da Agência Câmara de Notícias