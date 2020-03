Comissão Mista aprova MP do 13º salário para o Bolsa Família

A Comissão Mista do Congresso criada para analisar a Medida Provisória que prevê o pagamento do 13º benefício do Bolsa Família aprovou nessa terça-feira, o relatório que amplia o pagamento do benefício extra.

O texto do governo previa o pagamento apenas em 2019, mas o relator fez a alteração que torna o recebimento do recurso permanente. Mais de um milhão de cearenses que recebem o dinheiro do programa poderão ser beneficiados com a MP.

O Bolsa Família atende, atualmente, quase 14 milhões de famílias que vivem em situação de extrema pobreza. O benefício médio pago a cada família é de R$ 189,21.

O relatório segue para apreciação da Câmara. Lá, os deputados vão decidir se aprovam a MP original, o relatório com a ampliação do benefício ou se rejeitam qualquer dos textos. Em caso de aprovação, o texto segue para apreciação dos senadores.