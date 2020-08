Comissão Mista debate dados científicos relacionados à Covid-19

A comissão mista que acompanha as ações do governo federal no enfrentamento à Covid-19 debate por videoconferência, nesta terça-feira (11), os dados científicos relacionados à doença. Os parlamentares vão discutir informações sobre testes diagnósticos, tratamentos, imunologia e prognóstico da evolução da doença.

Foram convidados



– o diretor do Departamento de Informática do SUS, Jacson Venâncio Barros; e

– o ex-ministro de Ciência e Tecnologia e Coordenador do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus formado pelo Consórcio Nordeste, Sérgio Rezende.

O debate será realizado a partir das 10 horas, de forma remota e será interativo para o público pela internet.

(*)com informação da Agência Câmara de Notícias